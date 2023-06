KUULA | „Vala välja!“: Inglismaa mullivein astub maailma parimatele jõuliselt kandadele

1950datest on Inglismaa veinimaastik arenenud aga tõusvas joones ja hetkel arvatakse, et toodang mitmekordistub lähimail aastatel. Inglismaa veinidest räägib saates lähemalt Baleni veinikaupmees Robert Vahur, kes esindab Eestis Inglismaa tippveinimaja Gusbourne. Tema hinnangul annab briti veinimeistritele julgust toodetavate veinide tase ja asjaolu, et viinamarjakasvatus on tulusam: kui kasvatada hektaril nisu asemel viinamarju tõuseb tulukus ligi 10 korda.

„Inglismaa vahuveinid on hämmastavalt kõrge kvaliteediga. Öeldakse, et Inglismaal on hetkel selline kliima, mis oli Champagne’s selle tippajal,“ ütleb Vahur. „See tähendab, et veinid, mida Inglismaal toodetakse, on särtsakad, värsked, samas sügavad ja arenenud. Kuna Champagne’s on hetkel liiga kuum, siis on sealsed veinid juba liigagi võimsad, sügavad ja suured.“

Viimastel aastatel on hakanud suured veinimajad Champagne’st ja mujalt hakanud ostma maad Kenti ja Sussexi piirkondadesse. Lisaks sellele, et sealsed tingimused võimaldavad toota elegantset veini, on ka maa hinnad Champagne’st (eeldusel, et seal üleüldse midagi osta oleks võimalik) sada korda madalamad. Tänu terroir’le kasvatatakse Inglismaal peamiselt klassikalisi tippmarju nagu Chardonnay, Pinot Noir ja Pinot Meunier. Täpsemalt – nende marjade Burgundia kloone. See annab võimaluse valmistada mulliveinide kõrval ka elegantseid rahulikke veine.

Stuudios jõime: Gusbourne Blanc de Blancs Brut Vintage 2016

Inglismaa veinidest rääkis Baleni veinikaupmees Robert Vahur. Joogisaadet juhtisid Martin Hanson ja Keiu Virro.