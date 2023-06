Mojitot mitmel moel! Neli värskendavat suvekokteili mõnusalt jahutava piparmündiga

Piparmünditaimedes peetakse kõige kasulikumaks temas leiduvaid ja talle iseloomulikku lõhna andvat eeterlike õlisid, mida on kõige rohkem enne õitsemise algust. „Aroomiteraapiates ja -rituaalides on piparmünt tõeliselt au sees, sest piparmündis leiduv mentool tugevdab südametegevust, veresooni ja vereringet,“ lisab ta. Piparmünditeed kasutatakse rahvameditsiinis ka peavalu ja iivelduse leevenduseks. Lisaks stressi, ärevuse ja unetuse vastu. Piparmünt on ka organismi rahustava toimega. Vaata retsepte!