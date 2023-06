KUULA | Kristjan Jõekaldal on kodukeldris erakordselt suur toiduvaru

Jõekalda lisas, et talle meeldib riiulite vahel kõndida ja uurida erinevat kaupa. „Vahel könnid, vaatad, ai! seda oleks vaja, siis saad aru, et võib-olla vaja ei olegi, aga ikkagi on tore, et pakutakse. Kohati olen lausa hullunud ostja, meil on naisega oma kindlad kohtumiskohad ja üks paneb siis ühes suunas ja teine teises. Allahindluste otsimine on minu jaoks erakordselt huvitav.“

„Vanasti vaatasin, et munad oleksid ikka Eesti munad ja kanaliha ikka Eesti kanaliha, aga enam ei vaata. Palun vabandust, Eesti rahvas, aga mina vaatan alati hinnasilti, sest kui iga asja natuke soodsamalt ostan, siis kokkuvõttes tuleb hinnavahe kuus ikka nii suur. Vaatan hinda ja olen õnnelik, kui saan poole odavamalt,“ naeris Jõekalda. „Kliendilehte uurin hoolega, kuidas muidu infot saan. Vaatan hindu ja mõtlen, mis otsa hakkab saama. Aga ostan vist kõik asjad kampaania käigus. Püüan sedasi varuda, et midagi halvaks ei läheks. Kord ostsin 10 kg juustu ja unustasin selle välja – kõik sulas ära.“

Jõekalda elab Püünsi külas ja on aktiivne Rohuneeme Coopi klient. „See on nagu küla keskus, nagu kodu, ilma selleta ei kujutaks elu ette. Mulle tundub üldse, et maapoed on nagu rohkem inimeste poed. Seal on hoopis teistsugune valik, ja sortimenti on rohkemgi kui veel. Olen leidnud selliseid kaupu, mille peale ei tulegi.“

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla kinnitas, et eestlased on üleüldiselt kampaaniausku. Ta selgitas ka, kuidas käib poodide sortimendi kujundamine. „Üldiselt varustame tsentraalselt keskühistu kaudu, aga kaubavalik sõltub ka poe suurusest, asukohast, inimestest, kes seal käivad. Lisaks on kohalikes kauplustes lisavalikud ehk nn sortimendi ääred. Need valikud arvestavad näiteks noorema või vanema tarbija spetsiifilisemate eelistustega, samuti on alati oodatud ka klientide tagasiside ja on kordi, kus saame arvestada lausa erisoovidega.“