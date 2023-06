Kuidas sünnib jaanipäevašašlõkk? „Üks müüt on, et seakaelakarbonaad on kõige parem šašlõki tooraine“

Uute grilltoodete loomine võtab aega peaaegu aasta, nii et järgmiseks suveks valmivate toodetega alustame tööd juba eelneva aasta hilissuvel. Kõigepealt kaardistame oma ideed ja tarbijate soovid ning vajadused, siis töötame välja maitsed ja timmime need sobivaks. Kokku testime tootearenduse perioodil 20–30 erinevat grilltoodet, aga turule toome neist lõpuks umbes 10-15. Kui maitsed on paigas, töötame edasi sobiva pakendi loomisega. Üldiselt on meie grilltoodete valik detsembri lõpus või jaanuari alguses valmis. Siis hakkame tooteid kauplejatele tutvustama ja tooted jõuavad poodidesse märtsis.

Palun räägi lähemalt, kuidas uue maitsega tooted valmis saavad. Kuidas maitsmine ja valimine käib, kui kaua te maitseid paika timmite?

Kui meil on uute toodete ideed paigas ja tarbijate eelistused teada, siis võtavad töö üle tootmistehnoloogid. Nemad hakkavad paberil olevad ideid reaalselt teostama ja see on suur töö. Aga kui esimesed katsetused on valmis, saame oma testmeeskonnaga kokku ja laseme heal maitsta. Testmeeskonnas on esindajad müügi- ja turundusosakonnast ja ka meie kaks tehnoloogi.

Enne maitsmist me tegelikult katsetame kõigepealt, kuidas selle toote küpsetamine läheb. Seda teeme alati kodustes tingimustes, sest siis saame olla kindlad, et kõik toimib nii nagu lihasõpradel kodus. Kui toode on küpsetatud, hindame esimesena selle välimust ja alles siis maitseme.