Toitumisterapeut annab nõu: noorusliku välimuse kõige hullemad vaenlased on just need toidud!

Oleme kuulnud palju soovitusi antioksüdantide noorendavast mõjust, aga nende liial on hoopis vastupidine mõju. Teatud määral on vabu radikaale, mille vastu antioksüdandid võitlevad, meie organismi noorena hoidmiseks ikkagi vaja, nii nagu ka teatud määral katsumusi ja stressi. Ikka selleks, et püsida võitlusvalmis selliste meid varitsevate väliste faktoritega nagu liigne päikesekiirgus, saaste jms. Igas sellises protsessis saab keegi ka kannatada ja liigne „prügi“ risustab keskkonda. See kiirendabki vananemist.