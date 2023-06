Kuidas suvel oma juukseid kaitsta ja turgutada?

Suvised kuumad ilmad ja päikese UV-kiirgus kahjustab just juuksekarva välimist kihti ning juuksed muutuvad karedaks, kuivaks ning kahuseks. Kuivus ja kahusus omakorda tekitab juuste murdumist ning rohkem katkiseid otsi. Seetõttu on juuste eest hoolitsemine, sel keerukal perioodil, väga oluline ning aitab hoida kokku ka juuksurisalongi arvetelt.

4 nippi, kuidas juukseid suvel ilusana hoida

2. Tee oma juustele sügavniisutavaid hoolitsusi! Selleks tasub kasutada spetsiaalseid maske, mida näiteks nädalas korra asendada tavapärase palsamiga, et tõsta juuste niiskustaset. Kui soovid aga naturaalselt läheneda, siis üks hea kodune juuksemask on järgmine:

3. Lisa oma juuksehoolduse rutiini ka juukseõli! See aitab just juukseotsi hoida kauem tervemad ning vältida kahusust. Võid kasutada nii spetsiaalseid tooteid, mis on juustesse jäetavad aga ka näiteks kookos- või muud naturaalset pähkli õli, mis tuleb hiljem hoolikalt maha pesta.

Maxima kauplustes on Juuksepäevad, mis tähendab, et perioodil 06.-19.06, leiad Maxima kauplusest kõik, mis ilusate juuste jaoks vaja, tavapärasest soodsama hinnaga. Valikus on tuntud brändide juuksetooted šampoonidest kuni juuksevärvideni välja. Kui soovid hoopis ise maski kokku segada, siis ka need vajalikud koostisosad leiad meie kauplustest. Tule Maxima kauplustesse kampaania pakkumistega tutvuma ning tee head oma juustele!