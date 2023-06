Hinnavõrdlus | 9 eurot siniste kartulite ja tükilise vorstikastme eest. Palju maksavad päevapraed Eesti suuremates linnades?

Mage ja tükiline vorstikaste, siniseks tõmbunud vesine kartul, lusikatäis riivitud porgandit ja viil leiba - 9 eurot, palun! Jah, just sellise kvaliteedi ja hinnaga päevapraade on võimalik osta Tallinna kesklinnas. Tundub uskumatu, et pigem kehvapoolse sööklatoidu eest tuleb välja käia juba rohkem kui mõnes peenes restoranis kvaliteetse ja päriselt maitsva õhtusöögi eest.