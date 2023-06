Tõestatud ja töötav nipp pirtsakate sööjate ümber kasvatamiseks

Pereterapeut ja toitumisnõustaja Ellyn Satter tuli juba 1983.aastal välja uue lähenemisega. Division of responsibility ehk DOR-meetod on ülimalt lihtne ning annab lapsevanematele kindlad ja konkreetsed juhised, mille raames on väga palju mänguruumi. Vahepeal vajus see meetod unustusehõlma, kuid on nüüd uuesti koos intuitiivse ja teadliku toitumisega päevakajaline.