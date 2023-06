Eksperimendid marinaadidega | Grillhooaja kuus suurimat maitsetrendi, mida kindlasti proovida tasub

Kaupluste grilltoodete lettidele on jõudnud väga huvitavad marinaadid. Eksperimenteeritud on julgemate kombinatsioonidega kui kunagi varem. Prisma kauplusest leidsin näiteks tuntud viskibrändi Jim Beami ning Coca-Cola maitselised grill-lihad. Samuti on näha palju üllatavalt marjaseid ja puuviljaseid maitsed. Näiteks on marinaadides esindatud vägagi kohalikud rabarber, kirss, murel, ploom, mustikas, mustsõstar, aga ka eksootilised passionivili, greip, mango ja ananass.