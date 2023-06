Iga toidunautleja unistus – kaunid SMEGi köögitarvikud sinu köögis!

Maikuus alguse saanud SMEGi kleepsukampaania on olnud läbi aastate Maxima klientide seas äärmiselt populaarne ning seda just SMEGi silmapaistvate ja kaunite toodete pärast. SMEG on legendaarne Itaalia köögitoodete kaubamärk ning nende kaubamärgi disainpliidid, retrostiilis külmikud ja stiilsed köögiseadmed on väga armastatud. Maxima on juba mitmeid aastaid teinud tuntud brändiga koostööd, et tuua kvaliteetbrändi tooted oma klientidele lähemale ning pakkuda neid ka odavaima hinnaga. Nii aitame tuua SMEGi pakutava peene toidunaudingu igaühe käeulatusse!