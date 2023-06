Eksklusiivne retsept | Legendaarse Marta Oja kuulus heeringakaste, mis on ära võlunud kõik Eesti teatritegelased

Alates 1980. aastast haaras Eino Baskin Marta Oja kindlalt oma teatrihaardesse. Tema teatritega on Marta olnud seotud 43 aastat ja tegeleb Vana Baskini Teatriga veel siiamaani. Toidu vallas on Marta pikk teatritöö andnud maailmale heeringakastme retsepti, selle kastmega on ta teatri­inimesi rõõmustanud täpselt 40 aastat. Seega juubel. See väärib oodi!