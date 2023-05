Kuhu lastega sööma minna? Selgusid Eesti kõige peresõbralikumad toidukohad

Igat toidukohta külastas kampaania vältel kaks perekonda, kes hindasid, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustusasutuse klienditeenindus, menüü, interjöör ja kas lastele on tagatud aja veetmiseks tegevusi ning vanematele mugavad võimalused lapse mähkimiseks.



Kui möödunud aastal jõudis Eesti kaardi peale 40, siis sel aastal juba 48 peresõbralikku toidukohta. „Väga tore, et saame aasta-aastalt soovitada Eesti peredele üha rohkem toidukohti, kuhu kogu perega sööma minna ning loodame, et nii mõnigi pere leiab siit oma uued lemmikud,“ sõnas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.