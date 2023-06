KUULA | Toidupoe tagatoas: omamärgitooted on enamasti kordades kvaliteetsemad

Omamärgitooted on maailmas väga populaarsed: statistika järgi ulatub nende osakaal Šveitsis ja Hispaanias üle poole igast ostukorvist. Rimi Baltikumi ostudirektor Maris Rannus ütleb seda kommenteerides, et põhjuse leiab omamärgitoodete väga kõrgest kvaliteedist, mis on need toidud tarbijatele usaldusväärseks muutnud. Lisaks ei tee paha fakt, et poeketi loodud brändi toodete hind on tihti teistest parem.