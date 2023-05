RETSEPTID | Üks uhkem kui teine! Hõrgutavad magustoidud, mille peaosaliseks hapukas rabarber

Roosamannat võib teha tavalisest nisu-mannast, aga poeriiulitelt on võimalik leida ka kaera-, rukki- ja muid mannasid. Erinevatest teraviljadest tehtud mannade kogus võib veidi varieeruda. Oluline on, et tulemuseks oleks poolpaks mannapuder, mida saab siis vahustama hakata.

Apelsin pehmendab ahjus rabarberi happesust. Küpseta esimesi õrnu rabarberivarsi lühikest aega, nii et need oma kuju säilitavad. Kuumas leemes jahtudes pehmenevad need just parajaks.