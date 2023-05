Toidublogijad soovitavad: must küüslauk – supertoit, mis passib nii jäätisesse kui ka salatikastmesse

Tuuli Mathiseni sõnul on must küüslauk võimas ja põnev toode, mida tasuks süüa nii maitse kui ka tervisekasu pärast. „Lisaks veel äge välimus,“ lisab ta. „Must küüslauk valmib nii, et seda fermenteeritakse umbkaudu kolm nädalat madalal temperatuuril ja kõrge niiskusastme juures. Selle protsessi käigus karamelliseerub küüslaugus sisalduv looduslik suhkur, küüslauk muutub mustaks, maitse külluslikult karamelliseks ning tummiseks. Lisaks mitmekordistavad selle protsessi käigus ka küüslaugu tervist toetavad kasulikud omadused. Eelkõige tuleks nimetada antioksüdantsuse kasvu, mis võimendub kuni 80 korda.“

Musta küüslaugu kasutusvõimalusi on Mathiseni sõnul lõputult. „Näiteks võib teha maitsevõid või erinevaid kastmeid, lisada seda köögivilja-, liha- või pastaroogadele. Samuti võib musta küüslauku kasutada magustoitudes, smuutides, kookides või kombineerida šokolaadiga,“ rääkis ta. „Üheks võimaluseks musta küüslauku kasutada on lisada seda salatikastmele. Tulemuseks on pisut balsamico kreemi meenutav hästi tummise ja maitseküllase olemisega kaste, mida saab kasutada erinevates salatites, aga niristada ka näiteks suupisteleibadele või pakkuda juustuvaagna juurde.“

Olga Kaju, kes on peamiselt tuntud oma kondiitrikunsti poolest, tõi samuti välja, et must küüslauk sobib nii soolastesse kui ka magusatesse toitudesse. „Niisiis valmis musta küüslaugu jäätis, mis meeldis nii pere suurtele kui ka väikestele,“ rääkis Kaju. „Ma natuke luiskasin, et see on kohvimaitseline jäätis, aga tulemus on igal juhul see, et jäätiselaar söödi kolme päevaga õnnelikult ära. Eriti õnnelik olin loomulikult mina, sest jäts maitses nii mulle, abikaasale kui ka tütardele.“