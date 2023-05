Toidufilmide festival näitab dokumentaali tippkokk Charlie Trotterist

Eksklusiivsete seninägematute arhiivimaterjalidega dokumentaal on lugu sellest, mis juhtub siis, kui inimese identiteet on tema tööga olemuslikult seotud. Samuti märgilise tähtsusega hoiatav lugu sellest, mis võib juhtuda, kui see töö kaob.

Dokumentaal „Armastusega, Charlie: tippkokk Charlie Trotteri tõus ja langus“ (“Love, Charlie: The Rise and Fall of Chef Charlie Trotter“) jõuab Toidufilmide festivali raames kino Sõprus ekraanile teisipäeval, 30. mail kell 18.00. Film linastub ingliskeelsena. Piletid on müügil kino Sõprus veebis ja kassas.