Erinevate toiduga kokkupuutuvate karpide valik on suur ja lai. Siiski võib materjali järgi jagada toidukarbid kolmeks plast, klaas ja metall. Neist enim levinud on plastkarbid, seda just tänu nende kergusele ning kasutusmugavusele. Siiski on oluline meeles pidada, et igal materjalid on omad spetsiifilised omadused. See tähendab seda, et mõni materjal sobib kasutamiseks ainult külmutatud toidu jaoks, teine aga nii toidu külmutamiseks kui kuumutamiseks. Seetõttu on väga oluline veenduda juba karbi ostul, kuidas karpi kasutada ja millistes tingimustes võib seal toitu hoida.