VIDEO | Michelini noore peakoka jaki selga saanud Daanius Aas peab toidus oluliseks julget jätkusuutlikkust

Michelini roheline tärn on iga-aastane tunnustus, mis tõstab restoranigiidi valikus esile need restoranid, mis on oma jätkusuutlike tavade osas tööstuse esirinnas – restoranid, mis pakuvad toiduelamusi, milles on ühendatud kulinaarne tipptase silmapaistva pühendumusega keskkonnale ning on inspiratsiooniallikaks nii innukatele toidusõpradele kui ka külalislahkuse valdkonnale tervikuna.