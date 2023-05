Retsept | Tee ise jäätis 10 minutiga!

Paiguta väiksem minigrip kott kõrgema äärega anumasse, mis sobiks ka koti suurusega, et sul oleks mugav sinna kallata jäätisesegu. Vala koti sisse piim, koor, vanilliekstrakt ning suhkur. Sega veidi, et maitsed lahustuksid kergelt. Sulge kott hoolikalt püüdes võimalikult palju õhku välja saada. Nüüd võta suurem minigrip kott ning pane poolenisti jääkuubikuid täis ja lisa sool (sool ei lase jääl nii kiiresti sulada). Sulge ka see kott hoolikalt. Mässi kott käterätiku sisse ja võta mugavalt kätte, sest nüüd tuleks seda 5-10 minutit kõvasti raputada, kuni jäätis taheneb. Selliselt toimides jääb jäätis kreemine ning pole kristalliseerumise ohtu. Serveeri jäätist endale meelepärase lisandiga.