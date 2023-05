Selle aasta olulisim sündmus on stiilse Tallinna restorani 180° by Matthias Diether tunnustuse viimine ühelt Michelini tärnilt kahele tärnile. Michelini restoranigiidi inspektoritele avaldas eriti muljet toiduvalmistamise keerukus, aga ka see, kuidas erinevad elemendid ülimalt hästi koos toimisid. Igas äärmiselt visuaalses roas oli selgelt näha suurepärast tehnilist taset, vilumust, maitsete keerukust ja sobivust.