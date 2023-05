Küll on huvitav teada, mida sportlased söövad, et nad nii tugevad ja võimsad on! Täna jagavad meiega oma retsepte korvpallur Rain Veideman, kes on ise suur kokkaja, ema lemmikutele truuks jäänud suusahüppaja Artti Aigro ja suur magusasõber, kergejõustiklane Kreete Verlin.