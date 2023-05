KUULA | Uus taskuhääling „Poodkast“: meie kõigi elu põhivajadus ehk poeskäik

Rasmus Kagge uuris saate salvestuse päeval Tallinnas ööbivalt Madis Kallaselt tema õhtuste poodlemisplaanide kohta. „Tegelikult ei olegi. Saaremaal on küll mingidki plaanid, aga Tallinnas algab nullist mõtlemine. Külmkapp on tühi nagu tavaliselt, kui ilma lasteta Tallinnas olen ja abikaasat siin ei ole,“ selgitab Kallas ning lisab, et Tallinnas viibides sõltub kõik konkreetsest olukorrast. „Hommikusöök ja lõuna on mulle n-ö A ja B, aga õhtusöögiks võtan tavaliselt mikrolaineahjukõlbliku asja.“ Muide, Boltist ja Woltist tellija Madis Kallas ei ole.