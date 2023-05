Inspiratsiooniks! Vaata, kuidas on sisustatud presidendi peakoka Taigo Lepiku koduköök, kus miski pole juhuslik

Köögipinda võib arvestada 35 +/– ruutmeetriga, köögi kohal on lagi ventilatsiooni ja ka valgustuse pärast madalamale toodud. Pereema Kaili meenutab, kuidas nad hakkasid kööki planeerima kohe, kui maja ehitati: „Eelis oli see, et me saime ehitajatel kohe lasta siia pliidi jaoks tõmmata voolu ja teha kubu jaoks madaldatud laeosa. Mulle täitsa meeldib, et köök on meil defineeritud, madaldatud. Kui tead, mida tahad, pole köögidisainerit vaja palgata.“