Peamiste õlletüüpide välimääraja: miks mõni õlu on eriti mõru, millest mõrudus sõltub ja kuidas seda mõõdetakse?

Kujuta ette, et sa jood tavalist õlut, ilmselt on see laager-tüüpi õlu. Mõtle selle maitsele, milline see on, mida sa tunned. Kindlasti tunned sa magusat leivast maitset, aga samal ajal järelmaitsena ka mõrudust. Nüüd proovi silme ette manada selle joogi värvus. Ilmselt kujutled sa heledat õlu, mis on ka loogiline, sest eestlaste lemmikute hulka kuuluvad suures osas just heledad laager-tüüpi õlled. Laager õlu iseenesest aga ei tähenda, et see peab olema hele, vaid see võib olla vabalt ka punane, merevaigukarva või täitsa tume.