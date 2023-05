Tulevikuköök: tehnika õpib arvestama lihaalternatiividega, aitab toiduraiskamist vähendada ja oskab ise toidu valmis küpsetada

Electroluxi innovatsioonikeskuse juht Tove Chevalley rõhutab Kitchen of the Future podcastis, et tulevikuköögi idee on suunata inimesi tervisliku jätkusuutliku toitumise poole. Kui sulle meeldib barbeque-liha, sa tõesti armastad seda, siis võib-olla saab tehnoloogia aidata sul minimeerida toidujäätmeid ning kindlustada, et sa sööd parimat liha? Ja kui sa töötled liha, võid olla kindel, et sa sööd parimat liha?