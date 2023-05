Suur Pärnu Toidutänav toob laupäeval kokku 70 erimaitselist kööki

Mõned aastad tagasi Tallinna Lauluväljakult alguse saanud toidutänavate traditsioon liigub sel korral esmakordselt ka Pärnusse ja Rakverre. „Näeme, et taoline kogupere nädalavahetuse ajaveetmise formaat on väga polulaarne ning soovisime seda laiendada ka meie suvepealinna,“ ütles ürituse üks korraldajatest Reno Hekkonens. „Loodame väga, et pärnakatele see üritus meeltmööda on,“ lisas Hekkonens.