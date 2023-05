Kuusevõrsed käivad salatisse, kuklisse ja siirupisse - vaata vitamiinirikkaid ja tervist turgutavaid retsepte!

Kevadel noorte hapukate kuusevõrsete söömine varustab organismi C-vitamiiniga. Lisaks on kuuseokastes ja noortes võrsetes märkimisväärselt karotiini, rauda, vaske, parkaineid ja eeterlikke õlisid. Kuuseokaste või -võrsete tarvitamine mõjub virgutavalt ja organismi tugevdavalt. Parim aeg on võrseid koguda maikuus, kui pungad on puhkenud ja võrsed kasvanud 3–5 cm pikkuseks. Kui aga jõulupuul on soojas toas pungad puhkenud, võib kasutada neidki. Ettevaatust siiski istandustest pärit puudega, sest neid pritsitakse kemikaalidega.