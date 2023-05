Vangla, kus süüakse homaare ning piisoniliha

Vanglas juba ligi 35 aastat vangidele kulinaariakursust läbi viinud kokk Jimmy Lee Hill ei vaata kunagi õpingutele tulevate meeste toimikuid. Tema jaoks ei ole vahet, mis põhjusel nad vanglasse on sattunud. Tähtis on see, et kokkamist õppides saavad need kinnipeetavad juurde midagi olulist - inspiratsiooni, uue sihi, kasulikud oskused, uhkusetunde, põgenemise rutiinist või midagi muud - igaühele oma.

Hill on meenutanud, et aastakümneid tagasi alustades oli ruumis vaid paar lauda ning mõned kokaraamatud, kuid nüüd näeb kursuse ruum välja pigem nagu restoran. Muutunud on ka tema roll - ta ei ole vaid kokk, vaid ka õpetaja, pastor, psühholoog, mentor, isa-figuur, nõustaja. „ Ma lihtsalt püüan neid mehi õiges suunas juhtida,“ ütleb ta ise.

Praeguseks on kursusel osalenud juba tuhandeid mehi ning muidugi ei saa neist kõikidest kokad - tung toiduvalmistamise õpingutele pääseda on tihti tingitud võimalusest tavapärase vanglatoidu asemel erilisemaid maitseelamusi nautida. Kuid paljud on vanglast vabanedes siiski just selles valdkonnas oma teed jätkanud. Filmis keskendutakse kolmele mehele, kellest kaks vabadusse pääsedes oma elu toidumaailmaga seovad (ja kolmas

plaanib seda teha kohe, kui 2024. aastal vanglast välja saab) - üks restoranis töötades ning teine lausa oma toidukohti avades. „Tal oli ja on minu elule tohutu mõju, sest ta õpetas mulle midagi, mida saan kasutada kogu ülejäänud elu,“ ütleb Hilli kohta endine vang ning praegu GreenMile Grille söögikohta pidav kokk Dink.

Taolisi kokanduskursuseid viiakse läbi ka paljudes teistes USA vanglates, kuid Coldwateri oma on siiski eriline - sest seda veab suure südamega Hill. „Ma olen endiselt siin, sest ma arvan, et ma peaksin siin olema,“ ütleb paljude vangide elusid positiivselt mõjutanud mees.