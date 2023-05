BRUNCH BRIGITTEGA | Külla tuleb üks Eesti armastatumaid näitlejaid ja sünnib saatesarja kõige intrigeerivam vestlus

Kas teadsid, et Jan on väga kõva leivaküpsetaja? Täna küpsebki Wasa Resorti köögis vägagi põneva ajalooga retsepti järgi hõrk leivapäts. Meie seast lahkunud armastatud näitleja Arvo Kukumägi pärandas selle retsepti Jan Uuspõllu kursaõele Harriet Toomperele, kes omakorda jagas seda Janiga. Leivataina aluseks olevat juuretist on näitlejad elus hoidnud juba sada aastat!