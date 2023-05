Kuidas muuta ostukorv soodsamaks, säilitades harjumuspärast kvaliteeti?

Maxima brändi Well Done tooted on suurbrändide toodetest soodsamad, kuid säilitatud on hoolikalt kontrollitud kvaliteeditase. Loe lähemalt, et koguda ideid nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtusöögiks.

Well Done'i toodete sortiment on juba üpris lai, hetkel on Maxima kauplustest leitavad ligi 300 toodet. Aasta lõpuks suureneb sortiment ligi 700 tooteni, pakkudes valikuid igas tootekategoorias. Toome teieni 3 toidukorra ideed, kus on võimalik asendada kallima brändi toode brändi Well Done toote vastu.

Hommikusöök Riisivahvel singi, muna ja avokaadoga Ideaalne nendele, kes soovivad väiksema kaloraažiga einet, mis oleks sealjuures toitev. Sul läheb vaja veidi võid, salatilehti või muud rohelist, keedusinki kalkunilihaga, viilutatud Gouda juustu, avokaadot ning keedetud muna. Munade tootevalikus pakub Well Done nii õrrekanade, vabalt peetavate kanade kui ka öko- ja vutimune. Ja ongi maitsev ning tervislik hommikusöök valmis! PS! Hommikukohvi jaoks võid valida Well Done tootevalikust tavapärase piima asemel hoopis orgaanilise soja-, kaera- või mandlijoogi.

Lõunasöök Lõhefilee värvilise salatiga Tee mõnus tervislik lõunasöök kontorisse kaasa. Salati jaoks kasuta salatisegu, kirsstomateid, redist, maisi, punast sibulat ja avokaadot. Haki need ning sega läbi veidikese oliiviõliga. Lõhefilee tükk maitsesta kergelt soola ja pipraga ning prae võiga pannil. Serveeri lõhe salatipadjal.

Õhtusöök Mahlane sealiha köögiviljadega Toitev õhtusöök koos tervisliku sooja salatiga. Sul läheb vaja seakaelakarbonaadi steike, maitseaineid ja ürte, külmutatud rohelisi ube, kirsstomateid, küüslauku, palsamiäädikat ning juurviljapuljongit. Kui soovid, lisa juurde ka keedukartul. Serveerides riivi roale peale kõvajuustu, et anda viimane lihv.

Enamik retseptides väljatoodud toodetest on esindatud ka Well Done'i tootesarjas. „Well Done'i tootevalik on kokku pandud teadlikult ja hoolika eeltöö tulemusena, võttes arvesse perede igapäevast toidulauda ja vajadusi. Esmalt on Well Done kliendile poes käies orientiiriks, selle järgi leiab üles hea kvaliteediga soodsamad alternatiivid muidu harjumuspäraseks saanud toodetele. Teiseks on Well Done'i kaubavaliku mitmekesisus ka inspiratsiooniks oma toidulaua uuendamisel ning endale meelepärase leiab valikust iga pereliige,“ tutvustab tootebrändi Maxima Eesti tegevjuht Kristina Mustonen. Well Done'i tooted on saadaval eksklusiivselt vaid Maxima kauplustes kogu Baltikumis. Eestis leiab Well Done'i tooteid kõigist 85 Maxima kauplusest üle Eesti, sortiment sõltub kaupluste eripäradest.

Avasta uusi maitseid ning muuda oma ostukorv rahakotisõbralikumaks! Well Done – ideid igaks päevaks!