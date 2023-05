Vaata juba täna! Dokumentaal Michelini tärnist unistavast pitsakokast

Dokumentaali „Stella - pitsa tähendab hinge“ (režissöör Tyler Doehring) peategelaseks on Napoli pitsakokk Ciro Oliva, kes püüdleb perfektseimate pitsade poole Concettina ai Tre Santi pitsakohas. Tegemist on 1951. aastal Oliva vanavanaema poolt asutatud söögikohaga, mis nüüd neljanda põlvkonna käes uusi kõrgusi sihib. Noormehe kirglikuks eesmärgiks on olla esimene pizzaiolo ehk pitsameister, kes saaks pärjatud maineka Michelini tärniga - tunnustusega, mida seni ükski pitseeria pole veel pälvinud.