Maailma suurima kokandusvõistluse Bocuse d’Or Euroopa voorus esindab Eestit Ivan Derizemlja

Bocuse d’Or Eesti president Dimitri Demjanov: „See on meile väga suur au olla esindatud sellisel mainekal kokkade võistlusel, nagu seda on Bocuse d’Or. Eesti osaleb võistlusel juba aastast 2007 ja on pääsenud lõppfinaali seitsmel korral üheksast.“