KUULA SAADET | „Vala välja!“: Eesti parimad kokteilimeistrid tutvustavad trende, ka neid jaburaid

„Vala välja“ saates on võistlused aga peamiselt üks meeldiv ettekääne, et rääkida kokteilidest ja nende valmistajatest. Milline on baarmen, kelle pärast kliendid ikka ja jälle kokteilibaari tagasi tulevad? Millised kokteilitrendid on ajaloohõlma vajumas ja mis on tõusvad trendid? Millised on veidramad asjad, mida kokteilimaailmas – näiteks mis värk on värvitute kokteilidega ja kuidas seda värvi neist ikkagi kätte saada?