Hakkame harjuma uue nimetusega - ekstra-neitsioliiviõli on nüüdsest väärisoliiviõli

Oliiviõli nimetuse ümber on segadus olnud üksjagu. Varem otsetõlkena kasutusel olnud neitsioliiviõli on nüüd ümber nimetatud väärisoliiviõliks. Mis see oliiviõli täpsemalt on, miks nimi nüüd muutus ning miks on just sellele õlile kehtestatud turustusstandardid, räägib Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna nõunik Kadri Rand Maablogis.