Legendaarse lauljatari Marta Oja õpetussõnad kondiitrist tütrele: intelligentne inimene ei vali toitu, vaid sööb kõike

Kuid emadepäeva eel pole midagi paremat sellest, kui kutsuda just ema külla. Ema Marta Oja on kui elav seltskonnakroonika. Rääkigu ta siis oma tuttavatest 1960. aastatest või tänapäevast, kõlavad absoluutselt kõik nimed (Aarne Üksküla, Maria Klenskaja, Heli Lääts, Peeter Volkonski jpt) kuulajaile enam kui tuttavalt, just nende kultuuritegelaste najal on terved põlvkonnad järjest vahetunud ja ka Marta enda hääl „tundub tuttavana“ nii mõnelegi, kindlamast kindel. Kuuekümnendail laulis Marta Oja Laine ansamblis ja tiirutas selle glamuurse noorte naiste oktetiga kogu Venemaa kümne aasta jooksul risti ja põiki läbi.