4 asja, mida iga beebi ema peaks oma tagalasse varuma

Olgem ausad, kuna mähkmeid kulub palju, siis kulub ka raha mähkmete ostmisele üksjagu palju. Seega kui tahad mähkmete pealt veidi säästa, siis tasub kampaaniate ajal suurem varu osta. Kui alguses on ehk erinevate brändidega katsetamist rohkem, siis mõne aja möödudes jäädakse oma lemmikutele truuks. Seega hoia kindlasti silm peal, millal just sinu lemmikud mähkmed sooduspakkumises on ja varu ette.

Beebitoit – hea kui saab kapist kiirelt haarata!

Kes teeb ise lapsele toidu, kes eelistab poest osta – igal juhul on hea kui kapis on väike varu beebitoite olemas. Kunagi ei tea, mil tuleb päev, kus jaksu või aega ei ole ning on vaja kiiret lahendust. Beebitoite on hästivarustatud kauplustes saadaval väga lai valik, nii tuntud kui ka vähem tuntud brändidelt. Samuti on toiduhinnad varieeruvad, seega saab igaüks teha endale sobiva eelistuse. Beebitoit on samuti hea toode, mida tasub kampaaniate ajal kappi varuda.

Niisked salvrätikud – vajalikud nii käekotis, autos, vannitoas kui ka mujal!

Väljasõidul on järsku vaja väike mähkmevahetuse peatus teha või pigistavad väikesed käed püreetuubi endale särgi peale – neid hetki tuleb ette üksjagu! Niisked salvrätikud on väga vajalikud abimehed igas olukorras ning seetõttu võiks neid varuda käeulatusse mitmesse kohta.

Beebide hooldustooted – neid on alati järsku vaja!

Ükski vanem ei soovi väikese beebiga mööda poode seigelda ning seetõttu on väga mugav kui saab osta kõik vajaliku terve pere jaoks ühest kohast. On selleks siis pesemisvahend, kreem mähkmelööbe jaoks või hoopis beebiõli. Maxima suuremates kauplustes on väga lai valik beebide hooldustooteid nii kodumaisetelt kui ka välismaisetelt brändidelt.

Eriti hea on kui vajalikud asjad saab soetada toidupoest koos teiste ostudega, et vältida beebiga liigset ringisõitmist poodide vahet. Maxima kauplustes on 22. maini 2023 beebipäevad, mille raames leiab iga emme vajalikud beebitooted tavapärasest soodsama hinnaga. Tule täienda enda varusid Maxima kauplustes üle Eesti!