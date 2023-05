Superviljad datlid toetavad südant ja seedimist ning leevendavad magusaisu tervislikult. Kuidas datleid valida?

Datlipalmide päritolumaaks peetakse Iraaki, kuid datlipalmid kasvavad ka Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias. Arheoloogilistel väljakaevamistel on tehtud kindlaks, et datlipalmid kandsid vilju juba 50 miljonit aastat tagasi. Datlipalmi viljad on väga magusad, kuna neis on palju glükoosi ja fruktoosi. Tänapäeval on datlid populaarsed suhkru asendajad. Hea tervislik nipp on näiteks lisada küpsetistele suhkru asemel datleid. Samuti annab 2-3 datlit smuutile hea magusa maitse, soovitab Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu.