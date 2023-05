KUULA | Joogisaade „Vala välja!“ küsib, kas baarirobot Yanu jätab kokteilisegajad tööta?

Alan Adojaan ütleb, et tööd on läinud kokteile serveeriva masina loomisse meeletus koguses. Nad pole küll ainsad, kes baaritöö optimeerimiseks maailmas taoliste lahenduste loomisega tegelevad. See-eest on nad tõenäoliselt aga kõige kaugemale jõudnud meeskond. „Kui kuuldakse, millise raha eest, siis kukutakse pikali. Me oleme kulutanud 1,7 miljonit eurot ja masinaid on hetkel füüsiliselt kolm tükki olemas,“ sõnab Adojaan. Ta teab firmasid, kes pole kümme korda suurema summa eest prototüübinigi jõudnud.