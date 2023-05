Peruu toiduvõluri ränkraske teekond rulasõitjast kokandusmaailma tippu

2008. aastal avaski kokk Limas oma esimese restorani Central, mis nüüdseks on jõudnud maailma parimate restoranide tippu. Söögikohas toimetavad ka tema kokast abikaasa Pia León (maailma parim naiskokk 2021) ning teadlasest õde Malena Martinez, kes koos mehega seda imet luua aitavad. Centrali köögis kasutatakse enam kui 180 koostisosa, mis pärinevad Peruu erinevatest ökosüsteemidest ning mille kogumiseks pidevalt mööda riiki ringi rännatakse. Restorani kohta on kirjutatud nii: „Samal ajal kui menüü esindab Peruu ökosüsteeme nende parimal kujul, keskendub Centrali meeskond tugevalt jätkusuutlikkusele. Külalised saavad sissevaate sellesse mitmekesisse kulinaarsesse maailma juba peaukseni jalutades, sest tee viib nad läbi enam kui 100 taimeliigiga köögiviljaaia.“

Uurimusest Centrali jaoks on kasvanud välja midagi palju suuremat - nimelt on Malena juhitav uurimiskeskus Mater Iniciativa viinud antropoloogidest, sotsioloogidest, botaanikutest, keeleteadlastest ja looduskaitsjatest koosnevaid gruppe Peruu mägedesse, mägismaale ja džunglisse, et koguda ja uurida põlisrahvastele teadaolevaid koostisosi. „Alati on midagi avastada,“ ütleb Virgilio Martinez. „Ja ma olen alati innukas kõike uurima.“