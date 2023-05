Otsid ideed, mida emale kinkida? Siit leiad 3 viisi, kuidas ema üllatada!

Tükelda ja haki šokolaad väikesteks kildudeks ning pane kaussi. Kuumuta vahukoor potis keemiseni ja lisa šokolaadile. Oota paar minutit, ära veel sega. Paari minuti möödudes alusta segamisega ning lisa või ja vanilliekstrakt. Sega, kuni šokolaad, või ja koor on omavahel täielikult segunenud ja tekkinud ühtlane mass. Kata taldrik küpsetuspaberiga. Seejärel võta kausist lusikatäie kaupa segu, pane portsjonitena taldrikule valmis ning aseta taldrik kuni kaheks tunniks külmkappi. Kui portsjonid on tahenenud, siis vormi need käte vahel pallikesteks. Veereta pallikesi kakaopulbri, pähklipuru või suhkrupärlite sees või kasta need sulatatud valgesse šokolaadi. Ja ongi valmis! Nüüd võid trühvlid pakkida mõnda karpi või läbipaistvasse kotikesse ja kaunis ning maitsev kink on olemas. Ilusa lillekimbu kommide juurde leiad Maxima kauplustest sel nädalal eriti hea hinnaga!

Kutsu ema õhtusöögile!

Kui oled oma kokkamisoskuste osas veel veidi ebakindel, siis ole mureta, sest Maxima Meistrite Kvaliteedi tootevalikus olevad hõrgutised on meie enda köögis tehtud ja väga kodused. Maxima köögis valmivad toidud sünnivad reaalsete katsetuste käigus, maitseid kombineeritakse täpselt nii, nagu kodus süüa tehes. Kui soovid korraldada emale mõnusa grilliõhtu, siis leiad meie tootevalikust põnevates marinaadides lihatooteid. Need maitsed on kokku pannud meie isiklik grillmeister. Kvaliteetse lihakraami juurde vali ka mõned värsked juurviljad, näiteks paprika ja suvikõrvits, mida saad samuti grillil küpsetada. Kindlasti haara poest juurde ka kartulisalat, mis on pidulaudadel juba pika traditsiooniga. Uhke emadepäeva pidulaua juurde kuulub ka tort või kook. Meistrite Kvaliteedi kondiitrilett on just õige koht, kuhu suunduda, et tähtsal päeval ehiks lauda ja täidaks kõhtu mõnus maiustus.