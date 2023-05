Võitjad selgunud! Oma Maitse lemmik 2023 on …

Parim kuivaine

Smart Grainsi pärlkruubid

Kirjade järgi sisaldab kruupe, linaseemneid ja päikesekuivatatud tomatit. Läätsi pole koostises kirjas, aga ka läätsed ON sees – müstika! Sümpaatne toode: pidevalt tuleb süüa tehes lisandiideedest puudus kätte, kaua sa ikka jaksad riisi, tatart või kinoad süüa. Tõesti hea leid. Võid tahaks peale. Kuivatatud tomat annab ehtsa maitse, see pole õline ega midagi. „Ma ei ole kruubifänn, aga see näeb hea välja ja maitseb ka hästi.“ OÜ Eugesta Eesti. 4 x 90 g ehk 360 g 2.89

Kommi Asemel gurmee salatiseemnesegu

Väga maitsev seemnesegu: päevalilleseemned, kõrvitsaseemned, India pähkel, sarapuupähkel, seedermänni seemned. „Sellist teen ma tavaliselt ise.“ Aga nüüd tähelepanu: 100 g 613 kcal ja 54,6 g rasvu! Nii et tervislik ja hea küll, aga kätt automaatselt ära paki vahet käima unusta. OÜ Rhumveld Baltic. 130 g 1.89

Uhhmami Beef’ishi veganpuljongipulber

Kui 1) see välja arvata, et kuumas vees läks pulber tükki ja vedelik tuli lõpuks läbi sõela kurnata ja 2) ise oleks puljongit odavam keeta, siis suurepärane veiselihamaitseline veganpuljong. On tõesti tunda, et selle loomisele on end saba ja sarvedega andnud Michelini tärni kokk, taanlane Frank Lantzi. Iial ei arvaks ära, et see ei ole naturaalne veisepuljong. Maitseküllane, täiesti umami. Ühest pakist saad kaks liitrit puljongit. OÜ Biomarket. 1 pk 40 g 5.50

ERIPREEMIA

„Eriline pasta“

DI BARI farfalle sidruniga