Friendly Viking’s- taimsed valikud on kõigile!

Taimset toitu süües on oluline, et saaksime kätte vajaliku meie kehale ja vaimule. Üks hea sõber on näiteks kaer, mis endas palju kasulikku peidab. Kaera kasulikkus seisneb selles, et tal on võime varustada meie keha kiudainetega ja nagu me teame, on kiudained väga olulised, sest tagavad täiskõhutunde pikaks ajaks. Lisaks aitab kaera kõrge kiudainesisaldus hoida kolesterooli- ja veresuhkrutaset ning hoiab ka kehakaalu normis. Kahjuks on kiudainetest meie toidulaual aga sageli puudus.

Kõige levinum kaera tarbimine on hommikupudruna, mis on ka armastatuim hommikusöök üle maailma. Samuti on tuntud müslid, küpsised, leivad ja koogid ning kaerajoogid. Viimastel aastatel on suurema hoo sisse saanud kaerast ka muu toidu valmistamine, sest sellel imelisel viljal on lihtsalt niivõrd palju kasutusvõimalusi. Hea mõte on näiteks kukeseenekastet valmistades toidukoor asendada kaerajoogiga.

Ka Friendly Viking’s katsetab igapäevaselt oma kaeratoodetest erinevaid retsepte, mis oleks maitsvad, kasulikud ja lihtsasti valmistatavad. Magusaid ja soolaseid retsepte leiad Friendly Viking’s sotsiaalmeediast (@friendlyvikingseesti). Eestis on retseptiloomes löönud kaasa Kersti Kuuse (@mylifemytreats), Elys Limbak (@elyslimbak), Maria Veski-Raudkivi (@miaspiration) ja paljud teised.

Rõõm on tõdeda, et ka meile armastatud muusikud, näitlejad, sisuloojad ja teised rahvale tuntud inimesed kajastavad oma toidulauda aina rohkem, et nii-öelda mõjuisikutena ka teisi tervisliku eluviisi poole suunata.

Henrik Kalmet on teadlikult taimseid valikuid teinud juba mitu aastat Nüüd on Friendly Viking’s tiimiga on liitunud armastatud ja tunnustatud näitleja Henrik Kalmet, kes on teadlikult taimseid valikuid teinud juba viimased 3-4 aastat. Henrik Kalmet on inimene, kes teeb aina rohkem taimseid valikuid. Sellega soovib ta aidata edendada tervisilikku ja keskkonnasõbralikku eluviisi. Tema lemmik taimne toit on Kikerherne-lillkapsa karri.

Taimsed valikud on kõigile!- on Friendly Viking’si läbiv sõnum. On aeg katsetada taimseid alternatiivseid tooteid klassikalistes toitudes nagu näiteks kastmed ja igasugused küpsetised. Friendly Viking’s tooted sobivad kõikide toitumiseelistustega inimestele, on tervislikud, toitainerikkad ja täis vitamiine. Lisaks on Friendly Viking’s kaeratooted on pakendatud sertifitseeritud süsiniku neutraalsetesse pakenditesse.

Viime koos taimsete valikute kategooria täiesti uuele tasemele, et purustada kartlikud arusaamad, et taimsed valikud on ainult taimetoitlastele või veganitele!