BRUNCH BRIGITTEGA | Õnnekoolitaja Dali Karat räägib lahti peamise põhjuse, miks inimesed nii rahulolematud ja õnnetud on

Söögitegemise kõrvale jutustatakse täna mitmetel elulistel teemadel. „Millal ma saan aru, et suhe on nii lappes, et seda enam ei saa parandada,“ uurib Brigitte. Dalil on siinkohal elust enesest välja pakkuda üks väga lihtsasti jälgitav nüanss.