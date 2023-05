Toidufilmide festival alustab juba homme

Festivali 5. juubeli puhul maikuu viiel teisipäeval linastuvad dokumentaalid pakuvad hõrke filmielamusi igale maitsele - avafilmiks on juba homme linastuv „Mibu. Kuu taldrikul“ (Mibu. La luna en un plato) maailma ühest eksklusiivseimast restoranist Mibu. Tegemist on Tokyos asuva vaid 20 m2 suuruse toidukohaga, millel ei ole avamisaegu, menüüd ega veebilehte, sest reserveeringuid saavad sinna teha vaid liikmed. Toit olevat seal aga nii hea, et paneb sööjad suurest naudingust nutma...



Järgmisel nädalal linastuv dokumentaal „Virgilio“ räägib kuulsa Peruu koka Virgilio Martinezi loo, kelle restoran Central on nimetatud aastaid maailma parimate söögikohtade hulka. Virgilio on leidnud oma restoranile värske hingamise läbi uudse ja unikaalse lähenemise, mis viib ta tagasi juurte juurde.



Programmi kuuluvad ka filmid suurte ambitsioonidega pitsakokast, USA vangla erilisest kulinaariakursusest ja hämmastavast tippkokast Charlie Trotterist ning tema tõusust ja langusest.



Toidufilmide festival toimub 2.-30. maini kinos Sõprus. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega. Filmikava on leitav veebilehel www.toidufilmidefestival.ee, piletid on müügil kino Sõprus kassas ja veebilehel.



Festivali toetajateks on Stockmann, Santa Maria ning Master Chef Eesti.