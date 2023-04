Kuidas grillida nagu meisterkokk

Šašlõkki, ribi ja toorvorste võid keerata ka mitu korda. Lase lihal algul grillil natuke olla, et selle alla tekiksid pisikesed kriipsud, ja keera siis kohe ümber, nii ei jää liha resti külge kinni.

Šašlõkki on soovitatav küpsetada just mangaalgrillil. Selleks aga, et lihavarras või üldse liha grillil ära ei kuivaks, tuleks seda aeg-ajalt pritsida vee või õunamahlaga. Nii saab reguleerida ka kogu grilli temperatuuri.