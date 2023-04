KUULA SAADET | „Toidupoe tagatoas“: aprill on Rimis heaolukuu. Kuidas saab iga tööandja inimeste tervisesse panustada?

„Tervis on olnud Rimi fookuses juba väga-väga pikalt. Varasemalt toimusid meil tervisepäevad, tervisekuud ning eelmisel aastal ka enesearengukuu. Nüüdseks räägime juba mitu aastat heaolust, sest inimesena me oleme tervikud. Tervis on heaolu üks osa, aga tervise puhul ei saa me rääkida ainult füüsilisest, vaid ka vaimsest, sotsiaalsest ja aina rohkem finatsilisest heaolust,“ ütles Jaanika Raudam.

Kuidas on Eesti inimeste tervisekäitumine aja jooksul muutunud? „Kindlasti mängib rolli põlvkondade vahetus. Nagu juba juttu oli, tahavad 55-aastased inimesed tänapäeval rohkem liikuda, sest tegemist on põlvkonnaga, kes mängis hoovis rahvastepalli. Nende lihasmälu on ilmselt selline, et nad saavad aru, et lihased on selleks, et neid liigutada. Siis nad tunnevad ennast hästi ja see kandub verevarustusega üle ka teistesse organitesse, mis tagavad meile heaolu ja mõnusa tunde. Pigem oleme hädas noorema põlvkonnaga. Nendel, kes on oma kooliaja arvuti taga veetnud, on ka liikumisharrastused teised,“ ütles Toomas Põld ja lisas juurde, et üldistada siiski ei saa, sest osa noori on väga aktiivsed ja sportlikud.