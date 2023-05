Oma Maitse rahva lemmik on väga omapärane ja rahvusvahelisi auhindu võitnud laukaploomidžinn

Eesti ainus laukaploomi džinn on 2021. aastal oma kategoorias tunnistatud maailma kõige-kõigemaks ehk siis World Best Sloe Gin’iks. Sloe gini maitse muudavad eriliseks värskete laukaploomide ja maailma kõige magusamate jumbo kadakamarjade ainulaadne kooslus. Lisades veidi koriandrit ning apelsinikoort on tulemuseks imemaitsva kadakanoodiga värskelt tsitruseline džinn, mis sobib ideaalselt nautimiseks nii puhtalt kui ka sidrunilimonaadiga.