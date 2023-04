OMA MAITSE TEST | Sauvignon Blanc – vein, mida niisama lihtsalt ei unusta! Sommeljee annab nõu, kuidas poeriiulilt parim jook üles leida

Kõikidest maailma ägedatest Sauvignonidest on kõige ­populaarsem muidugi Uus-Meremaa Sauvignon Blanc. Iseäranis just Marl­borough' veiniregioonist.

Kõikidest maailma ägedatest Sauvignonidest on kõige ­populaarsem muidugi Uus-Meremaa Sauvignon Blanc. Iseäranis just Marl­borough' veiniregioonist. Tihti suhtuvad fännid sellesse sümpaatiasse kui abiellu – silmi neil teistele valge­tele veinidele ei ole. Teistel tekib kiusatus kulutada veinile vaid 4.99 eurot, nagu kollasesildilised Tšiili Sauvignonid on, aga joogiga lähemat tutvust tehes taipad hinna ja maitse seose kärmesti ära. Nende kahe äärmuse vahele jääb aga veel huvitavaid jooke, millega end üllatada. Vaata soovitusi veini valimiseks ja vaata, milline seitsmest proovitud veinist osutus Oma Maitse testijate lemmikuks.