„MasterChefi“ rupskite väljakutse pakkus parajat peamurdmist: kuidas valmistada kanapugu, -maksa või -südant?

Poodidest ja turult leiad sügavkülmast laia valiku kanarupskeid: kanamaksa, kanapugusid (vahel on see sildil kirjas kui magu), -südameid ja ka -kaela. Need on palju soodsamad kui rinnafilee ja neid ei maksa peljata - lihtsa vaevaga saad esialgu võõrana tunduvatest lihatükkidest tõeliselt maitsvad hõrgutised valmistada.