Võis praetud kohafilee nahk on mõnusalt krõbe ja valge liha õrnalt mahlane. Delikatess valmib pannil vaid loetud minutitega. Kõrvale paku täitsa teistmoodi kapsasalatit, kus kõik köögiviljad on rohelised. See väge täis salat on meie pere menüüs tihti, sobitudes väga erinevate roogadega.